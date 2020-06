Pri útoku nožom na základnej škole v Číne utrpelo zranenia 39 ľudí

Peking 4. júna (TASR) - Pri štvrtkovom útoku nožom na základnej škole na juhu Číny utrpelo zranenia 37 žiakov a dvaja dospelí, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na miestne úrady. Všetky zranené osoby previezli do nemocnice so zraneniami, ktoré nie sú život ohrozujúce.



Útok sa odohral na škole v meste Wu-čou v autonómnej oblasti Kuang-si. Podľa štátnych médií je podozrivým útočníkom 50-ročný muž, ktorý pracoval ako ochrankár školy. Polícia ho zadržala.



"Tridsaťsedem žiakov utrpelo ľahké a dvaja dospelí vážnejšie zranenia. Všetkých previezli do nemocnice a ich stav nie je život ohrozujúci," uviedli tamojší vládni predstavitelia.



Školy v zmienenej oblasti, ktoré boli niekoľko mesiacov zatvorené v dôsledku koronavírusovej pandémie, znovu otvorili v máji.



V Číne sú strelné zbrane pod prísnou kontrolou, takže väčšina útokov sa vykonáva nožmi alebo podomácky vyrobenými výbušninami. Útoky nožom na školách alebo v materských školách v Číne zvyčajne podnikajú duševne chorí ľudia, dodala agentúra DPA.