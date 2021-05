Pri útoku nožom v Jeruzaleme utrpeli zranenia dve osoby

Jeruzalem 24. mája (TASR) - Jeden izraelský civilista a jeden vojak izraelskej armády boli zranení pri útoku nožom, ktorý sa odohral v pondelok krátko po poludní neďaleko policajného riaditeľstva v Jeruzaleme.



Ako informoval spravodajský portál The Times of Israel, izraelskí policajti útočníka postrelili. Informácie o jeho zdravotnom stave nie sú k dispozícii.



Izraelská armáda označila tento čin za "zjavný teroristický útok".



Došlo k nemu vo východnom Jeruzaleme, neďaleko zastávky električky v blízkosti celoštátneho riaditeľstva izraelskej polície. Ide o oblasť, kde sa v minulosti odohralo viacero niekoľko teroristických útokov.



Denník The Times of Israel uviedol, že v posledných týždňoch badať prudký nárast útokov na izraelské bezpečnostné sily a civilné obyvateľstvo na Západnom brehu Jordánu a v Jeruzaleme.



Táto situácia súvisí s rastúcim napätím v hlavnom meste, ako aj ozbrojeným konfliktom medzi radikálnymi skupinami v pásme Gazy a izraelskou armádou, ktorý sa minulý týždeň po 11 dňoch intenzívnych vzájomných útokoch skončil dohodou o zastavení paľby.