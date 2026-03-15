Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 15. marec 2026
< sekcia Zahraničie

Pri útoku nožom v Linzi zahynul Afganec, ďalší utrpel vážne zranenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Viedeň 15. marca (TASR) - Pri útoku nožom v sobotu večer v rakúskom meste Linz zahynul 26-ročný Afganec. Jeho o dva roky mladší krajan utrpel vážne zranenia, oznámila v nedeľu polícia. Doplnila, že krátko po incidente zadržala 34-ročného podozrivého. TASR o tom píše na základe správy agentúry DPA.

Manželka podozrivého upozornila úrady na jeho zámer, uviedol hovorca polície. Muža preto začali hľadať ešte pred samotným útokom. Motív činu zatiaľ nie je jasný, podľa polície však nejde o politicky motivovaný útok.

Incident sa podľa dostupných informácií začal hádkou, počas ktorej sa podozrivý začal správať agresívne voči vodičovi auta. Dvaja Afganci následne zasiahli.

Podozrivý potom oboch mužov sledoval, keď odchádzali z holičstva. Podľa policajnej správy 24-ročného muža bodol zozadu do krku. Dvadsaťšesťročný sa pokúsil utiecť, no spadol. Útočník ho následne kopal na zemi a bodol do hornej časti tela. Starší z mužov neskôr v nemocnici zraneniam podľahol.
