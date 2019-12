Pri útoku nožom v Mníchove utrpel ťažké zranenia jeden policajt

Mníchov 9. decembra (TASR) - Ťažké bodné zranenia utrpel policajt na hlavnej železničnej stanici v Mníchove v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko, keď ho v pondelok ráno nožom napadol 23-ročný muž. Informovala o tom na tlačovej konferencii miestna polícia, píše denník Die Süddeutsche Zeitung.



K útoku došlo okolo 06.30 h, keď 30-ročný policajt spolu so svojím kolegom vykonával osobnú prehliadku iného muža a páchateľ ho zozadu bodol do chrbta.



Muža podozrivého z útoku, ktorým bol podľa denníka Die Welt nemecký občan priamo z Mníchova, premohli svedkovia incidentu a následne ho zadržali príslušníci poriadkových síl. Vyšetrujú ho pre podozrenia z pokusu o zabitie.



Zranený policajt sa nachádza v nemocnici a nie je v ohrození života, utrpel však vážne zranenia, uviedol hovorca tamojšej polície Marcus da Gloria Martins.



Údajný páchateľ kontrolovaného muža podľa polície nepoznal. Doposiaľ neexistujú dôkazy, že by bol konal z ideologických dôvodov alebo bol pod vplyvom drog či alkoholu.



Polícia vyzvala svedkov incidentu, ktorým sa údajného páchateľa podarilo premôcť, aby sa čo najskôr prihlásili.