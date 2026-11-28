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Pri útoku ozbrojencov na dedinu v Nigérii zahynulo sedem ľudí
Za uplynulý týždeň si strety medzi súperiacimi etnickými skupinami v krajine vyžiadali takmer 100 obetí.
Autor TASR
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Abuja 28. novembra (TASR) - Nigérijská armáda odrazila útok ozbrojenej skupiny na dedinu v štáte Niger, pri ktorom zahynulo najmenej sedem ľudí. Oznámila to v sobotu tamojšia polícia a humanitárni pracovníci, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Za uplynulý týždeň si strety medzi súperiacimi etnickými skupinami v krajine vyžiadali takmer 100 obetí. O útoku na dedinu Lumma-Sanke na západe Nigérie informoval policajný hovorca. Podozriví banditi na ňu zaútočili v piatok neskoro večer.
„Táto invázia vyvolala medzi obyvateľmi veľkú paniku, ktorí v snahe zachrániť si život utiekli zo svojich domovov, zatiaľ čo výtržníci podpálili väčšinu domov,“ dodal hovorca.
Armáda nasadila letectvo na podporu pozemných jednotiek, ktoré spoločne zasiahli proti útočníkom. Tí následne z miesta utiekli, ozrejmil hovorca.
Humanitárna organizácia potvrdila agentúre AFP, že pri útoku zahynulo sedem ľudí vrátane ženy a jej detí.
Nigériou dlhodobo zmietajú násilnosti ozbrojených gangov, ktoré unášajú miestnych obyvateľov a kradnú dobytok. Strety, často medzi príslušníkmi rôznych etnických skupín, si vyžiadali tisíce obetí.
Za uplynulý týždeň si strety medzi súperiacimi etnickými skupinami v krajine vyžiadali takmer 100 obetí. O útoku na dedinu Lumma-Sanke na západe Nigérie informoval policajný hovorca. Podozriví banditi na ňu zaútočili v piatok neskoro večer.
„Táto invázia vyvolala medzi obyvateľmi veľkú paniku, ktorí v snahe zachrániť si život utiekli zo svojich domovov, zatiaľ čo výtržníci podpálili väčšinu domov,“ dodal hovorca.
Armáda nasadila letectvo na podporu pozemných jednotiek, ktoré spoločne zasiahli proti útočníkom. Tí následne z miesta utiekli, ozrejmil hovorca.
Humanitárna organizácia potvrdila agentúre AFP, že pri útoku zahynulo sedem ľudí vrátane ženy a jej detí.
Nigériou dlhodobo zmietajú násilnosti ozbrojených gangov, ktoré unášajú miestnych obyvateľov a kradnú dobytok. Strety, často medzi príslušníkmi rôznych etnických skupín, si vyžiadali tisíce obetí.