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Pri útoku ozbrojencov v Nigeri zahynulo 13 členov národnej gardy
Niger, ktorému od prevratu z roku 2023 vládne vojenská chunta, bojuje proti násiliu zo strany džihádistov napojených na teroristické siete al-Káida a Islamský štát (IS).
Autor TASR
Abidjan 27. novembra (TASR) - Najmenej 13 príslušníkov nigerskej národnej gardy zahynulo vo štvrtok pri útoku ozbrojencov v nepokojnom regióne Tillabéri na západe Nigeru. Vo svojom vyhlásení to uviedlo nigerské ministerstvo obrany, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Príslušníci nigerskej národnej gardy sa stali terčom „teroristického útoku, ktorý uskutočnila veľká skupina ťažko ozbrojených útočníkov“, uviedol rezort obrany vo vyhlásení prečítanom vo verejnoprávnej televízii.
Niger, ktorému od prevratu z roku 2023 vládne vojenská chunta, bojuje proti násiliu zo strany džihádistov napojených na teroristické siete al-Káida a Islamský štát (IS). Tieto konflikty si za posledné desaťročie vyžiadali tisíce obetí.
Podľa predbežnej bilancie ministerstva si štvrtkový útok v obci Sanam vyžiadal najmenej 13 mŕtvych a 20 zranených gardistov. Tí boli súčasťou protidžihádistickej operácie a v oblasti momentálne prebieha pátracia akcia s cieľom dolapiť útočníkov, doplnil rezort.
Nigerský región Tillabéri ležiaci na hraniciach s Mali a Burkinou Faso sa stal epicentrom útokov džihádistov, píše AFP. Podľa organizácie ACLED, ktorá monitoruje ozbrojené konflikty, sa v roku 2025 stal najkrvavejším regiónom v centrálnom Saheli, pričom najčastejším terčom útokov tam boli civilisti. Nárast násilia organizácia pripísala strategickej polohe regiónu v tzv. trojmedzí – krízovej zóne, kde sa stretávajú hranice Nigeru, Burkiny Faso a Mali a kde operujú džihádistické skupiny.
Len 12. novembra zahynulo pri prepadnutí neidentifikovanými ozbrojencami neďaleko mesta Téra v regióne Tillabéri najmenej 37 civilistov.
Niger čelí na juhovýchode krajiny, v oblasti Čadského jazera pri hraniciach s Nigériou, aj násiliu zo strany militantnej skupiny Boko Haram a jej odštiepeneckej frakcie Islamský štát v západoafrickej provincii (ISWAP).
Príslušníci nigerskej národnej gardy sa stali terčom „teroristického útoku, ktorý uskutočnila veľká skupina ťažko ozbrojených útočníkov“, uviedol rezort obrany vo vyhlásení prečítanom vo verejnoprávnej televízii.
Niger, ktorému od prevratu z roku 2023 vládne vojenská chunta, bojuje proti násiliu zo strany džihádistov napojených na teroristické siete al-Káida a Islamský štát (IS). Tieto konflikty si za posledné desaťročie vyžiadali tisíce obetí.
Podľa predbežnej bilancie ministerstva si štvrtkový útok v obci Sanam vyžiadal najmenej 13 mŕtvych a 20 zranených gardistov. Tí boli súčasťou protidžihádistickej operácie a v oblasti momentálne prebieha pátracia akcia s cieľom dolapiť útočníkov, doplnil rezort.
Nigerský región Tillabéri ležiaci na hraniciach s Mali a Burkinou Faso sa stal epicentrom útokov džihádistov, píše AFP. Podľa organizácie ACLED, ktorá monitoruje ozbrojené konflikty, sa v roku 2025 stal najkrvavejším regiónom v centrálnom Saheli, pričom najčastejším terčom útokov tam boli civilisti. Nárast násilia organizácia pripísala strategickej polohe regiónu v tzv. trojmedzí – krízovej zóne, kde sa stretávajú hranice Nigeru, Burkiny Faso a Mali a kde operujú džihádistické skupiny.
Len 12. novembra zahynulo pri prepadnutí neidentifikovanými ozbrojencami neďaleko mesta Téra v regióne Tillabéri najmenej 37 civilistov.
Niger čelí na juhovýchode krajiny, v oblasti Čadského jazera pri hraniciach s Nigériou, aj násiliu zo strany militantnej skupiny Boko Haram a jej odštiepeneckej frakcie Islamský štát v západoafrickej provincii (ISWAP).