Pri útoku podozrivých džihádistov v Mali zahynulo 32 ľudí

Bamako 8. februára (TASR) - Najmenej 32 ľudí zahynulo v Mali pri piatkovom útoku na konvoj sprevádzaný vojakmi a žoldniermi z ruskej Vagnerovej skupiny (WG). Zo spáchania útoku sú podozriví džihádisti. Útok sa odohral medzi mestami Gao a Ansongo, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.



Úrady pôvodne odhadovali, že pri incidente zomrelo desať ľudí. Medzi mŕtvymi sú vojaci aj civilisti.



"Podľa šoféra, ktorému sa podarilo z miesta utiecť, džihádisti prepadli konvoj a spustili náhodnú paľbu s cieľom zabiť čo najviac ľudí," uviedol zdroj.



Podľa iného zdroja "strážili malijskí vojaci a žoldnieri z Vagnerovej skupiny konvoj 22 minibusov s civilnými pasažiermi, šesť veľkých autobusov a osem nákladných vozidiel". "Aspoň päť nákladných áut džihádisti z Islamského štátu (IS) zničili," uviedol anonymný zdroj.



IS sa k útoku bezprostredne neprihlásil. Malijská armáda nevydala žiadne oficiálne stanovisko.



Na ceste medzi mestami Gao a Ansongo sa počas uplynulých mesiacov stalo niekoľko podobných útokov, ktoré sú pripisované banditom alebo džihádistom.



Podľa iného miestneho zdroja boli obete cudzinci, ktorí cestovali do bane na ťažbu zlata v blízkosti mesta Gao.



Mali je jedným z hlavých afrických vývozcov zlata. Od roku 2012 však zápasí s bezpečnostnými hrozbami v súvislosti s aktivitami medzinárodnej teroristickej siete al-Káida a IS v regióne.