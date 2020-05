Pri bombovom útoku prišli o život novinár a vodič afganskej televízie

Kábul 30. mája (TASR) - Dvaja zamestnanci súkromnej afganskej televízie prišli o život v sobotu pri bombovom útoku v hlavnom meste Kábul. Informovali o tom agentúry DPA a AFP s odvolaním sa na miestnych predstaviteľov.



Výbušnina umiestnená na kraji cesty zasiahla autobus televízneho štábu, v ktorom cestovalo 15 zamestnancov lokálnej televízie pričom zahynul jeden novinár a vodič, uviedol pre AFP riaditeľ miestnej televíznej stanice. Zranenia utrpeli ďalšie štyri osoby.



Útok, ku ktorému sa spočiatku nikto nepriznal, potvrdilo aj afganské ministerstvo vnútra.



Dvaja pracovníci rovnakého média prišli o život aj v septembri 2019 pri podobnom útoku.



V uplynulých týždňoch sa počet útokov v Kábule zvýšil, pripomenula DPA s tým, že násilné strety medzi afganskými vládnymi zložkami a militantným hnutím Taliban prebiehajú prevažne v provinciách. V Kábule je okrem Talibanu aktívna aj teroristická organizácia Islamský štát (IS).



Spojené štáty a Taliban podpísali 29. februára 2020 v katarskej Dauhe historickú dohodu, ktorá stanovuje, že Washington do budúceho roka stiahne všetkých vojakov z Afganistanu, ale žiada za to bezpečnostné záruky. Na tejto dohode sa však vláda v Kábule nepodieľala, keďže Taliban s ňou odmietol priame rokovania.