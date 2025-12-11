Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 11. december 2025Meniny má Hilda
< sekcia Zahraničie

Pri útoku ruskou bombou na severovýchode Ukrajiny zahynuli dve ženy

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Sumská oblasť leží na severovýchode Ukrajiny a susedí s ruskou Kurskou oblasťou.

Autor TASR
Kyjev 11. decembra (TASR) - Letecká bomba, ktorú vo štvrtok vypustila ruská armáda, zasiahla v Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny obchod v obci Velyka Pysarivka. O život prišla predavačka obchodu a miestna obyvateľka, ktoré sa v priestoroch predajne v čase útoku nachádzali. Dve ďalšie osoby utrpeli zranenia, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

Sumská oblasť leží na severovýchode Ukrajiny a susedí s ruskou Kurskou oblasťou. Je to kľúčová pohraničná oblasť, ktorá bola jednou z prvých, kde sa po začiatku ruskej invázie v roku 2022 odohrali boje medzi ukrajinskými a ruskými jednotkami.
.

Neprehliadnite

Premiér:Ak EÚ nebude rešpektovať suverénnu politiku, tradície, „skape“

VIDEO: NEHODA AUTOBUSU PRI LUČENCI: Hlásia desať zranených

CELÉ ZNENIE: Šiesti predsedovia vlád poslali list von der Leyenovej

Poznáme najobľúbenejšie mená v roku 2025: Je medzi nimi vaše dieťa?