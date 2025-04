Pri útoku skupiny spojenej s al-Káidou v Benine zomrelo 54 vojakov

Porto-Novo 24. apríla (TASR) - Beninská vláda v stredu vyhlásila, že pri minulotýždňovom útoku na vojenské stanovištia v národnom parku W zahynulo 54 vojakov. Za incident sú zodpovední džihádistickí povstalci napojení na teroristickú sieť al-Káida, píše TASR na základe správy agentúry AFP.



Úrady pôvodne uviedli, že útok zo 17. apríla si vyžiadal osem mŕtvych vojakov. V stredu však hovorca vlády Wilfried Leandre Houngbedji informoval o náraste obetí.



K útoku sa prihlásila Skupina na podporu islamu a moslimov (GSIM/JNIM), ktorá v nedeľu uviedla, že pri útoku v Benine zabila 70 vojakov. „Aj keď to nie je tých 70... je to veľa,“ povedal v stredu Houngbedji.



Západoafrický Benin a jeho pobrežný sused Togo v uplynulých rokoch zažili sériu útokov, keďže skupiny napojené na Islamský štát a al-Káidu rozšírili v regióne svoju prítomnosť.



Vlna násilností v oblasti sa začala ešte v roku 2012 v Mali, keď ho obsadili islamisti napojení na al-Káidu. Násilie sa odvtedy rozšírilo do susednej Burkiny Faso, Nigeru a následne do celého regiónu Sahel, pričom ohrozuje aj stabilitu ďalších krajín v regióne.