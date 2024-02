Pri útoku USA v Bagdade zahynul veliteľ proiránskej skupiny

Bagdad 8. februára (TASR) - Pri americkom dronovom útoku, ktorý zasiahol v stredu vozidlo v irackom hlavnom meste Bagdad, zahynuli traja členovia proiránskej skupiny Katáib Hizballáh. Medzi obeťami je aj vysokopostavený veliteľ tejto skupiny. Pre agentúru Reuters to uviedli dva nemenované bezpečnostné zdroje a následne to na sociálnej sieti potvrdila aj samotná americká armáda.



Podľa zdroja Reutersu patrilo zasiahnuté vozidlo šiitskej polovojenskej sieti Ľudové mobilizačné sily (Hašd Šaabí) podporovanej Iránom, ktorá je začlenená do irackých bezpečnostných síl. Súčasťou skupiny je aj frakcia Katáib Hizballáh.



"Dron vypustil na vozidlo tri rakety" vo východnej časti Bagdadu, uviedol zdroj. Člen proiránskej frakcie agentúre AFP zase povedal, že obeťou útoku sa stal veliteľ skupiny Katáib Hizballáh Abú Bakr Saadí, ktorý bol zodpovedný za vojenské záležitosti v Sýrii.



K zodpovednosti za útok sa medzičasom prihlásila americká armáda, uvádza agentúra AFP. Podľa vyhlásenia Centrálneho velenia americkej armády (CENTCOM) zodpovedajúceho za oblasť Blízkeho východu išlo o reakciu na útoky na amerických vojakov, ktorí zahynuli koncom januára v Jordánsku. Cieľom útoku v Bagdade bol veliteľ Katáib Hizballáh, "zodpovedný za priame plánovanie a účasť na útokoch na americké sily v regióne", uviedlo CENTCOM na sociálnej sieti.



USA považujú Katáib Hizballáh za teroristickú organizáciu, pričom predstavitelia americkej administratívy podľa AFP veria, že práve táto skupina stojí za útokom v Jordánsku. Organizácia pritom nedávno oznámila, že pozastavuje vojenské operácie namierené proti americkým vojakom na Blízkom východe.



Útoky na amerických vojakov v regióne sú považované za dôsledok vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Zároveň vďaka nim narastajú obavy z toho, že sa vojna z Pásma Gazy rozšíri aj do okolitého regiónu.