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Pri útoku v Ammáne prišiel o život príslušník bezpečnostných síl
Podľa jordánskeho zákona sa za najzávažnejší trestný čin, teroristické útoky s obeťami na životoch, ukladá trest smrti.
Autor TASR
Ammán 5. novembra (TASR) - Jordánske orgány oznámili, že v hlavnom meste pred ambasádou Srí Lanky vo štvrtok útočník dobodal ostrým predmetom príslušníka bezpečnostnej služby. Polícia útočníka zadržala. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Zraneného previezli do nemocnice, kde neskôr na následky zranení zomrel. Úrady incident označili za „zbabelý teroristický útok“. Ďalší príslušník bezpečnostnej služby sa pokúšal zasiahnuť proti útoku a má poranenú tvár. Jeho stav je stabilizovaný.
Pred dvoma týždňami ozbrojenci vtrhli do kostola gréckej pravoslávnej cirkvi v dedine Hammúd v guvernoráte Karak na juhozápade Jordánska a zastrelili deväť ľudí, ďalších 25 utrpelo zranenia. V utorok v tomto prípade obvinili troch mužov z trestných činov súvisiacich s terorizmom.
V Jordánsku prevažujú moslimovia a kresťania tvoria približne tri percentá obyvateľstva.
Podľa jordánskeho zákona sa za najzávažnejší trestný čin, teroristické útoky s obeťami na životoch, ukladá trest smrti.
Zraneného previezli do nemocnice, kde neskôr na následky zranení zomrel. Úrady incident označili za „zbabelý teroristický útok“. Ďalší príslušník bezpečnostnej služby sa pokúšal zasiahnuť proti útoku a má poranenú tvár. Jeho stav je stabilizovaný.
Pred dvoma týždňami ozbrojenci vtrhli do kostola gréckej pravoslávnej cirkvi v dedine Hammúd v guvernoráte Karak na juhozápade Jordánska a zastrelili deväť ľudí, ďalších 25 utrpelo zranenia. V utorok v tomto prípade obvinili troch mužov z trestných činov súvisiacich s terorizmom.
V Jordánsku prevažujú moslimovia a kresťania tvoria približne tri percentá obyvateľstva.
Podľa jordánskeho zákona sa za najzávažnejší trestný čin, teroristické útoky s obeťami na životoch, ukladá trest smrti.