< sekcia Zahraničie
Pri útoku v Chersonskej oblasti zahynul špecialista na likvidáciu mín
Regionálna prokuratúra Chersonskej oblasti spresnila, že išlo o raketový útok a jeho obeťami sú ukrajinskí občania.
Autor TASR
Kyjev 24. júna (TASR) - Pri útoku ruskej armády na juhu Ukrajiny prišiel o život špecialista na likvidáciu mín, ktorý pôsobil pre nórsku humanitárnu organizáciu Norwegian People’s Aid (NPA) so sídlom v Osle.
Jej riaditeľ pre Ukrajinu Bujar Hoxha pre agentúru AFP spresnil, že pri útoku, ktorý sa odohral pri obci Novopetrivka v Chersonskej oblasti, bolo zranených ďalších päť ľudí. Stav jedného z nich je kritický.
Generálny tajomník NPA Raymond Johansen vo vyhlásení citovanom denníkom Le Monde informoval o dvoch obetiach na životoch pri tomto útoku.
Regionálna prokuratúra Chersonskej oblasti spresnila, že išlo o raketový útok a jeho obeťami sú ukrajinskí občania. Muž, ktorý svojim zraneniam po útoku podľahol, mal 24 rokov, píše TASR s odvolaním sa na ukrajinské médiá.
Od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 boli zabité a zranené už desiatky humanitárnych zamestnancov. Organizácia NPA má na Ukrajine viac ako 450 pracovníkov.
Chersonská oblasť je frontovou líniou rozdelená na dve časti: Rusko okupuje časť ľavého (východného) brehu rieky Dneper; Ukrajina ovláda mesto Cherson a pravý (západný) breh Dnepra.
Jej riaditeľ pre Ukrajinu Bujar Hoxha pre agentúru AFP spresnil, že pri útoku, ktorý sa odohral pri obci Novopetrivka v Chersonskej oblasti, bolo zranených ďalších päť ľudí. Stav jedného z nich je kritický.
Generálny tajomník NPA Raymond Johansen vo vyhlásení citovanom denníkom Le Monde informoval o dvoch obetiach na životoch pri tomto útoku.
Regionálna prokuratúra Chersonskej oblasti spresnila, že išlo o raketový útok a jeho obeťami sú ukrajinskí občania. Muž, ktorý svojim zraneniam po útoku podľahol, mal 24 rokov, píše TASR s odvolaním sa na ukrajinské médiá.
Od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 boli zabité a zranené už desiatky humanitárnych zamestnancov. Organizácia NPA má na Ukrajine viac ako 450 pracovníkov.
Chersonská oblasť je frontovou líniou rozdelená na dve časti: Rusko okupuje časť ľavého (východného) brehu rieky Dneper; Ukrajina ovláda mesto Cherson a pravý (západný) breh Dnepra.