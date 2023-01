Pri útoku v Donecku zahynulo podľa Kyjeva 400 ruských vojakov

Kyjev/Moskva 2. januára (TASR) - Ukrajinská armáda uviedla, že pri novoročnom raketovom útoku, ktorý zasiahol školu slúžiacu ako kasárne pre čerstvo zmobilizovaných ruských vojakov v meste Makijivka v Doneckej oblasti, zahynulo približne 400 ruských vojakov. K útoku sa Kyjev oficiálne neprihlásil, informoval len o počte obetí. TASR o tom píše na základe pondelňajšej správ stanice BBC a agentúry AFP.



Útok potvrdila aj Moskva. Ruské ministerstvo obrany však v pondelok oznámilo, že pri ňom zahynulo 63 ruských vojakov, píše AFP.



Proruská správa v oblasti taktiež uviedla, že útok si vyžiadal obete; Kyjevom uvádzaný počet však nepotvrdila.



Popredný predstaviteľ správy proruskej samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) Daniil Bezsonov na platforme Telegram informoval, že raketa vypálená z amerického systému HIMARS zasiahla dve minúty po novoročnej polnoci strednú odbornú školu v Makijivke. Išlo podľa jeho slov o silný útok, pri ktorom došlo k "mŕtvym aj zraneným", avšak ich presný počet však "dosiaľ nie je známy".



K útoku sa medzičasom vyjadrilo aj viacero ruských blogerov či komentátorov, hovoriacich o nižšom počte obetí, než uvádza Kyjev.



Ruský moderátor Vladimir Soloviov na Telegrame napísal, že Rusko utrpelo pri útoku "značné straty", ktoré sa však "ani zďaleka neblížia" k číslu 400.



Igor Girkin, bývalý plukovník ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB), ale zase napríklad uviedol, že zabité a zranené boli stovky vojakov a samotná budova školy, bola "takmer úplne zničená". Obeťami sú podľa jeho slov najmä zmobilizované jednotky, čiže nedávno odvedení branci. Dodal, že v rovnakej budove ako vojaci bola uskladnená aj munícia, vďaka čomu sa škody ešte zhoršili.



Ukrajinská armáda odhaduje, že okrem 400 mŕtvych bolo pri útoku zranených ďalších asi 300 osôb. Ak by sa tieto údaje potvrdili, mohlo by ísť o jeden z najkrvavejších útokov na ruské ciele od začiatku invázie, uvádza BBC. Ukrajinská armáda však denne vyhlasuje, že zabila desiatky a niekedy aj stovky ruských vojakov, takže pri takýchto údajoch treba byť podľa BBC opatrní.



Kyjev nepotvrdil ruské obvinenia, že išlo o rakety vypálené zo systémov HIMARS. Urobil tak v súlade so svojím postupom nezverejňovania podrobností o útokoch. Takisto len sarkasticky skonštatoval, že veľký počet úmrtí bol výsledkom "neopatrnej manipulácie s vykurovacími zariadeniami, zanedbania bezpečnostných predpisov a fajčenia" na nespresnenom mieste.