Pri útoku v Gaze sa zranili dvaja americkí humanitárni pracovníci

Jeruzalem 5. júla (TASR) - Dvaja Američania pracujúci pre Humanitárnu nadácia pre Gazu (GHF) utrpeli v sobotu zranenia pri útoku na jedno z distribučných centier potravinovej pomoci tejto nadácie. Oznámila to samotná GHF, píše TASR podľa agentúry AFP.



„Dnes ráno boli dvaja americkí humanitárni pracovníci zranení pri zámernom teroristickom útoku počas distribúcie potravín v Chán Júnise,“ oznámila GHF s tým, že zranení Američania boli ošetrení a momentálne sú v stabilizovanom stave. Ďalej uviedla, že podľa predbežných informácií útočili dve osoby, a to tak, že na „Američanov hodili dva granáty“. Dôjsť k tomu malo na záver inak úspešnej distribúcie pomoci, v rámci ktorej si tisíce obyvateľov Gazy bezpečne prevzali potraviny.



GHF, ktorú podporuje Izrael aj USA, začala distribuovať pomoc pre Palestínčanov v Gaze koncom mája - po tom, ako Izrael uvoľnil blokádu tejto palestínskej enklávy. Aktivity tejto nadácie však odvtedy sprevádzajú chaotické i násilné scény. Izrael totiž opakovane útočí v Gaze na miesta, kde ľudia čakajú na jej humanitárnu pomoc.



Agentúry OSN i niektoré ďalšie popredné humanitárne organizácie odmietli s GHF spolupracovať, keďže podľa nich bola zriadená s cieľom podporiť v Gaze izraelské vojenské záujmy.



Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) v piatok informoval, že pri takýchto útokoch na distribučné centrá GHF zahynulo už vyše 500 ľudí. Izraelská armáda z takýchto incidentov viní palestínske militantné hnutie Hamas. Obdobne sa vyjadruje aj samotná GHF.



„GHF opakovane varovala pred dôveryhodnými hrozbami zo strany Hamasu, vrátane explicitných plánov zaútočiť na amerických zamestnancov, palestínskych humanitárnych pracovníkov a civilistov, ktorí sa spoliehajú na potraviny z našich. Dnešný útok tieto varovania tragicky potvrdzuje,“ uviedla v sobotu nadácia.



Úrady v Gaze mimo toho informovali, že izraelská armáda usmrtila za posledných 24 hodín desiatky Palestínčanov, a to aj v blízkosti miest distribučných centier pomoci, uvádza agentúra Reuters.