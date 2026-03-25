Pri útoku v Iraku zahynulo 7 príslušníkov bezpečnostných zložiek
Autor TASR
Bagdad 25. marca (TASR) - Útok na základňu v západnom Iraku si vyžiadal sedem obetí z radov bezpečnostných zložiek, oznámilo v stredu ministerstvo obrany. K incidentu došlo deň po tom, ako pri útoku na tú istú základňu zahynuli členovia bývalej polovojenskej skupiny Kuwát al-Hašid aš-Šaabí. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„V dôsledku toho (útoku) zahynulo sedem našich hrdinských bojovníkov a 13 ďalších utrpelo zranenia,“ uviedlo ministerstvo po údere v provincii Anbár. Zároveň dodalo, že bol zameraný na vojenské zdravotnícke zariadenie. Záchranné operácie pokračujú, dodal rezort.
Na základni sú irackí policajti, vojaci irackej armády a spomínané sily Kuwát al-Hašid aš-Šaabí, uviedol bezpečnostný predstaviteľ pre agentúru AFP.
Pri utorkovom útoku zahynulo najviac ľudí v Iraku od začiatku vojny na Blízkom východe 28. februára. O život prišlo 15 irackých bojovníkov vrátane veliteľa. Skupina Kuwát al-Hašid aš-Šaabí, známa aj ako Sily ľudovej mobilizácie (PMF), obvinila z útoku Spojené štáty.
Tento úder zároveň podnietil vládu v utorok večer udeliť PMF „právo reagovať“ na akýkoľvek útok proti nim.
Skupina je teraz formálne súčasťou štátnych bezpečnostných síl, ale zahŕňa aj brigády patriace k skupinám podporovaným Iránom. Niektoré z najvplyvnejších skupín – napríklad Katáib Hizballáh, Asáib Ahl al-Hakk (AAH) či organizácia Badr – majú úzke väzby na iránske Revolučné gardy. Teherán ich dlhodobo podporuje finančne, výcvikom aj zbraňami.
Proiránske ozbrojené skupiny sa hlásia k takmer každodenným útokom na americké objekty v Iraku aj v širšom regióne, pričom ich pozície sú následne cieľom odvety.
