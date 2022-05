Pri útoku v izraelskom meste Elad zahynuli minimálne traja ľudia

Jeruzalem 5. mája (TASR) - Najmenej traja ľudia prišli o život a štyria utrpeli zranenia pri štvrtkovom večernom útoku v stredoizraelskom meste Elad. Informoval o tom denník The Jerusalem Post s odvolaním sa na správy polície a záchranárov.



Polícia predpokladá, že útok zrejme vykonali na dvoch rôznych miestach dvaja páchatelia: jeden z nich bol vyzbrojený sekerou a druhý strelnou zbraňou. Bližšie podrobnosti neboli bezprostredne známe.



Jeden zo zranených je v kritickom stave, píše agentúra AFP s odvolaním sa na záchranárov.



Polícia vyzvala obyvateľov Eladu, aby až do ukončenia operácie, do ktorej bol nasadený aj vrtuľník, nevychádzali von. Na hlavných cestných ťahoch boli zriadené kontrolné stanovištia.



K útoku v Elade došlo v deň, keď si židovský štát pripomínal 74. výročie svojej nezávislosti, takže na uliciach sa nachádzalo množstvo ľudí.