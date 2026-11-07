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Pri útoku v Jemene pripisovanému Saudskej Arábii zahynulo 22 ľudí
Jemenskí povstalci pôvodne informovali, že pri saudskoarabských úderoch zahynulo 11 osôb. Krátko nato počet obetí zvýšili na 22.
Autor TASR
Saná 7. novembra (TASR) - Dvadsaťdva obetí si v sobotu vyžiadal útok pri jemenskom hlavnom meste Saná, z ktorého povstalci húsíovia obvinili Saudskú Arábiu. Podľa húsíov utrpelo zranenia ďalších približne 30 ľudí a medzi obeťami sú prevažne ženy a deti. Informovala o tom agentúra AFP.
Jemenskí povstalci pôvodne informovali, že pri saudskoarabských úderoch zahynulo 11 osôb. Krátko nato počet obetí zvýšili na 22. Momentálne prebiehajú operácie zamerané na ich vyprostenie z trosiek. Saudskoarabské úrady sa k tomu nevyjadrili.
Húsíovia pripísali Saudskej Arábii zodpovednosť aj z piatkový úder na trhovisko v provincii Taíz v južnom Jemene, kde prišlo o život 30 ľudí. Naopak, jemenské vládne sily obvinili proiránskych povstalcov, že na miesto vystrelili balistickú strelu.
Konflikt eskaluje od júla, keď povstalci obnovili boje proti medzinárodne uznávanej jemenskej vláde, ktorú podporuje Saudská Arábia. Povstalci neskôr vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie a začali útočiť na jej lode, územie a ropné zariadenia. Počas rýchlej vojenskej operácie následne ovládli celé jemenské pobrežie Červeného mora. Odvtedy pravidelne hlásia útoky zo strany Rijádu.
Jemenskí povstalci pôvodne informovali, že pri saudskoarabských úderoch zahynulo 11 osôb. Krátko nato počet obetí zvýšili na 22. Momentálne prebiehajú operácie zamerané na ich vyprostenie z trosiek. Saudskoarabské úrady sa k tomu nevyjadrili.
Húsíovia pripísali Saudskej Arábii zodpovednosť aj z piatkový úder na trhovisko v provincii Taíz v južnom Jemene, kde prišlo o život 30 ľudí. Naopak, jemenské vládne sily obvinili proiránskych povstalcov, že na miesto vystrelili balistickú strelu.
Konflikt eskaluje od júla, keď povstalci obnovili boje proti medzinárodne uznávanej jemenskej vláde, ktorú podporuje Saudská Arábia. Povstalci neskôr vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie a začali útočiť na jej lode, územie a ropné zariadenia. Počas rýchlej vojenskej operácie následne ovládli celé jemenské pobrežie Červeného mora. Odvtedy pravidelne hlásia útoky zo strany Rijádu.