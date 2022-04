Pri útoku v Kramatorsku bola použitá kazetová bomba, tvrdí BBC

Na snímke, ktorú zverejnil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálnej sieti Telegram, sú stopy krvi na zemi medzi batožinou a detským kočíkom po ruskom raketovom útoku na železničnú stanicu v meste Kramatorsk na východe Ukrajiny počas 44. dňa ruskej invázie na Ukrajinu v piatok 8. apríla 2022. Foto: TASR/AP

Londýn 13. apríla (TASR) - Reportéri televízie BBC objavili dôkazy o tom, že pri minulotýždňovom útoku na železničnú stanicu vo východoukrajinskom meste Kramatorsk bola použitá kazetová bojová hlavica, ktorá znásobila jeho ničivý účinok. TASR správu prevzala v stredu zo stanice BBC News.Podľa ukrajinských úradov stanicu zasiahla ruská raketa, ktorá usmrtila najmenej 57 ľudí a zranila ďalších 109. Kremeľ zodpovednosť za útok - ako obvykle v podobných prípadoch - popiera. Tvrdí, že kramatorskú stanicu plnú ľudí zasiahla strela vypálená ukrajinskými silami.Stanicu v Kramatorsku zasiahli raketa v čase, keď tam tisíce ukrajinských civilistov, prevažne žien a detí, čakali na evakuáciu do relatívneho bezpečia na západe krajiny. Priamo na mieste sa našli zvyšky balistickej strely krátkeho doletu Točka-U, ktorá bola vyvinutá v niekdajšom Sovietskom zväze.BBC v stredu informovala, že miesto útoku v Kramatorsku navštívili jej reportéri, ktorí tam objavili jednoznačné znaky použitia kazetovej bojovej hlavice. Tím BBC svoje zistenia doložil aj fotografickým materiálom, na ktorom sú podľa neho viditeľné charakteristické znaky rozptýlenia kazetovej munície.Munícia tohto druhu obsahuje väčšie množstvo menších bômb znásobujúcich ničivý účinok útoku, ktorých fragmenty sú rozptýlené v širšom okolí.Podľa BBC je raketa Točka-U schopná niesť bojovú hlavicu obsahujúcu až 50 menších bômb. O možnom použití kazetovej munície v Kramatorsku hovorili už viacerí vojenskí experti.Sidharth Kaushal, expert na rakety z britského kráľovského inštitútu RUSI, uviedol, že nálezy z miesta dopadu rakety svedčia o nasadení submunície, ako je napríklad 9N24. Je to kazetová munícia z čias Sovietskeho zväzu, ktorú môže niesť strela Točka.Podľa BBC existujú dôkazy o tom, že Rusko počas vojny na Ukrajine opakovane použilo rakety Točka, napríklad v Doneckej alebo Luhanskej oblasti. To však Kremeľ popiera a tvrdí, že ruské sily rakety Točka nepoužívajú, sú však v arzenáli ukrajinskej armády.Od začiatku ruskej vojenskej agresie na Ukrajine sa objavilo už viacero obvinení z opakovaného použitia kazetovej munície ruskými silami. Tvrdia to nielen ukrajinské úrady, ale napríklad aj OSN. Námestníčka generálneho tajomníka OSN pre politické záležitosti Rosemary DiCarlová minulý týždeň uviedla, že OSN dostala vierohodné správy o tom, že ruské sily použili v obývaných oblastiach najmenej 24-krát kazetové bomby.Dohovor o kazetovej munícii z roku 2008, ktorý používanie a skladovanie tohto typu zbraní zakazuje, podpísalo 108 krajín. Ukrajina ani Rusko sa však k tomu dohovoru nepripojili.