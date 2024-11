Pri útoku v Libanone utrpeli zranenia štyria talianski vojaci

Rím 22. novembra (TASR) - Pri raketovom útoku na veliteľstvo mierových síl OSN (UNIFIL) došlo v obci Šamaa na juhu Libanonu k zraneniu štyroch talianskych vojakov, uviedli v piatok vládne zdroje. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a ANSA.



"Štyria talianski vojaci utrpeli ľahké zranenia, ich životy však nie sú ohrozené," uviedol jeden zo zdrojov a dodal, že v súčasnosti prebieha vyšetrovanie.



Talianska premiérka Giorgia Meloniová bezprostredne neuviedla, kto je za útok zodpovedný, no minister zahraničných vecí Antonio Tajani novinárom povedal, že išlo pravdepodobne o militantné hnutie Hizballáh. "Predpokladá sa, že išlo o dve rakety, a podľa všetkého ich odpálil Hizballáh," uviedol.



Meloniová vyjadrila "hlboké znepokojenie a obavy" z nových útokov na talianske veliteľstvo UNIFIL v južnom Libanone. "Tieto útoky sú neprijateľné," uviedla vo vyhlásení a vyzvala všetky "strany na mieste, aby vždy zaručovali bezpečnosť vojakov UNIFIL a spolupracovali na rýchlej identifikácii zodpovedných osôb".



Taliansky minister obrany Guido Crosetto v reakcii na útok vyhlásil, že talianske jednotky v krajine zostanú aj naďalej. "Kontaktoval som svojho libanonského rezortného partnera a zopakoval, že taliansky kontingent UNIFIL zostáva na juhu Libanonu, aby pomáhal s dosiahnutím mieru, no nemôžu sa z vojakov stať rukojemníci militantov," povedal Crosetto.



"Je neprípustné, aby bola opäť zasiahnutá základňa UNIFIL. Pokúsim sa hovoriť s novým izraelským ministrom obrany... a požiadam ho, aby nepoužíval základne UNIFIL ako štít," dodal podľa ANSA.



Mierová misia OSN dohliada na hraničnú oblasť medzi Izraelom a Libanonom už niekoľko desaťročí. Zapojilo sa do nej už viac ako 10.000 vojakov z vyše 50 krajín sveta. Mnohé jednotky OSN prišli napríklad z Indonézie, Indie či práve z Talianska.