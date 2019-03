Pri útoku v Manbidži zahynulo sedem bojovníkov podporovaných USA

K útoku došlo na jednom z kontrolných stanovíšť pri vstupe do Manbidžu. Podľa hovorcu nie je jasné, kto stál za násilím.

Damask 26. marca (TASR) - Ozbrojení muži zaútočili v utorok ráno v severosýrskom meste Manbidž na jedno z kontrolných stanovíšť síl, vedených Kurdmi a podporovaných Spojenými štátmi. Zabili sedem bojovníkov týchto síl, nazývaných Vojenská rada Manbidžu. Tlačovej agentúre AP to oznámil predstaviteľ rady Šarfán Darwíš.



K útoku došlo na jednom z kontrolných stanovíšť pri vstupe do Manbidžu. Podľa hovorcu nie je jasné, kto stál za násilím, a Darwíš dodal, že zastrelení "mučeníci vykonávali svoju misiu - chránili mesto".



V Británii sídliaca organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR), ktorá monitoruje vojnu v Sýrii, uviedla, že útok podnikli spiace bunky extrémistickej skupiny Islamský štát (IS).



K zodpovednosti za útok sa zatiaľ nikto neprihlásil, ale v januári IS oznámil, že stál za samovražedným útokom v Manbidži, ktorý pripravil o život 19 ľudí vrátane dvoch amerických vojakov a dvoch amerických civilistov.