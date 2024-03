Pri útoku v Moskve zahynula aj asistentka skupiny Piknik

Moskva 25. marca (TASR) - Pri piatkovom útoku v koncertno-zábavnom centre Crocus City Hall v Moskve prišla o život aj asistentka ruskej rockovej skupiny Piknik, ktorá mala v ten večer v jednej zo sál centra odohrať svoj koncert.



Na sociálnych sieťach o tom informovala samotná skupina, ktorá doplnila, že Jekaterina Kušnerová bola celý deň po útoku nezvestná.



Frontman ruskej skupiny Piknik Edmund Škľarskij v nedeľu - podľa agentúry Reuters - na sociálnych sieťach zverejnil video, v ktorom vyjadril sústrasť príbuzným obetí útoku v centre Crocus City Hall. Členovia skupiny v nedeľu podvečer položili kvety k improvizovanému pomníku, kam ľudia nosia kvety, sviečky aj plyšové hračky.



Počas útoku, ktorý sa odohral 22. marca, boli členovia skupiny v šatni. Útok sa začal pár minút pred tým, ako mali vyjsť na pódium. Skupina bola evakuovaná, ale Kušnerová bola vo foyer centra. Príbuzní po nej pátrali od dňa tragédie: neskontaktovala sa totiž s nimi a jej meno nebolo na zoznamoch mŕtvych a zranených.



K útoku, ktorý si vyžiadal najmenej 138 obetí, sa prihlásila džihádistická sieť Islamský štát (IS). Niektorí ruskí politici vrátane prezidenta Vladimira Putina však poukazujú na "ukrajinskú stopu" v prípade. Ukrajina svoju zodpovednosť za útok rozhodne odmietla.



Podľa stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) bolo do nedele večera identifikovaných 62 osôb. Najmenej 180 ľudí utrpelo zranenia, mnohí z nich sú vo vážnom stave. Útočníci niektorých ľudí zastrelili, iní zomreli pri požiari, ktorý v centre počas útoku vypukol. Aj v pondelok ešte pokračuje pátranie po telách obetí: budova Crocus City Hall úplne vyhorela a preborila sa jej strecha.



Ruské úrady v súvislosti s útokom zadržali 11 podozrivých osôb. Štyroch priamych vykonávateľov útoku zadržali po niekoľkých hodinách v Brianskej oblasti. Súd v Moskve ich v nedeľu vzal do väzby do 22. mája. Všetkým im hrozí doživotie.



Niektoré ruské médiá tvrdia, že vinu priznali všetci štyria zadržaní, podľa iných zdrojov sa priznali traja.



Médiá súčasne upozornili, že na mužoch bolo badať stopy po bití. Jedného z podozrivých priviezli do súdnej siene na nemocničnom ležadle - údajne bol zranený pri zadržaní príslušníkmi ruských bezpečnostných zložiek, ktorým kládol aktívny odpor.



Podrobnosti o tom, kto sú zvyšní siedmi zadržaní, zatiaľ nie sú známe.



Hoci ruská tajná služba FSB oznámila zadržanie páchateľov, organizátori teroristického útoku sú neznámi. Putin vo svojom prejave - prednesenom 19 hodín po útoku - hovoril o "medzinárodnom terorizme", čo je tradičný eufemizmus pre džihádistické hnutie vrátane Islamského štátu.



V médiách sa súčasne často spomína varovanie, ktoré začiatkom marca vydalo veľvyslanectvo USA v Rusku – v ňom sa uvádzalo, že v najbližších dňoch sa v Moskve chystá teroristický útok. Americkí občania vtedy dostali odporúčanie vyhýbať sa veľkým zhromaždeniam vrátane koncertov. K varovaniu sa vtedy pridalo Lotyšsko, Južná Kórea, Švédsko, Kanada, Nemecko i Česko.



Časť ľudí - najmä prívržencov opozície - však v súvislosti s útokom v Moskve pripomína aj kauzu Riazanský cukor - teóriu, že bombové útoky v bytových domoch v Moskve koncom 90. rokov spáchala práve FSB.