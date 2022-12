Pri útoku v oblasti Toronta zomrelo 6 ľudí vrátane podozrivého strelca

Toronto 19. decembra (TASR) – Päť ľudí zastrelil v nedeľu večer v obytnom dome na predmestí kanadského Toronta ozbrojený muž, ktorého zabili zasahujúci policajt. Oznámili to miestni predstavitelia, informuje TASR na základe správ agentúry AP a kanadskej verejnoprávnej stanice CBC.



K streľbe došlo v meste Vaughan v provincii Ontário. Motív činu zatiaľ nie je známy, uviedol veliteľ regionálnej polície James MacSween. Šiesta osoba postrelená podozrivým je podľa neho v nemocnici a očakáva sa, že prežije.



MacSween dodal, že totožnosť podozrivého ani obetí nemôžu zverejniť, kým neinformujú príbuzných.



Hromadné streľby sú v Kanade zriedkavé a Toronto je dlho hrdé na to, že patrí medzi najbezpečnejšie mestá na svete, približuje AP. Kanaďania sú podľa agentúry znepokojení všetkým, čo by mohlo naznačovať, že sa pri násilní páchanom strelnými zbraňami približujú k susedným Spojeným štátom.