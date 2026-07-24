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Pri útoku v Pakistane zahynulo 15 ľudí vrátane vojakov a policajtov
Armáda potvrdila počet obetí vo vyhlásení v súvislosti s najnovším útokom v pohraničnej provincii Chajbar Paštúnchvá.
Autor TASR
Islamabad 24. júla (TASR) - Militanti v noci na piatok narazili vozidlom naloženým výbušninami do bezpečnostného kontrolného stanovišťa v severozápadnom Pakistane. Podľa vyhlásenia armády útok neprežilo 15 ľudí vrátane vojakov, policajtov a štátneho úradníka, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Armáda potvrdila počet obetí vo vyhlásení v súvislosti s najnovším útokom v pohraničnej provincii Chajbar Paštúnchvá. Bezpečnostné zložky podľa armády zlikvidovali počas útoku v okrese Tank 12 militantov.
„Útočníci narazili vozidlom plným výbušnín do obvodového múru stanovišťa. Následná explózia vážne poškodila infraštruktúru celého objektu,“ dodáva sa vo vyhlásení. K útoku sa bezprostredne neprihlásila žiadna skupina, oblasť však dlhodobo sužuje narastajúca vlna násilia zo strany islamistickej militantnej skupiny Tehríke Tálibán Pákistán (TTP).
Pakistan už v minulosti pripísal nárast útokov v provincii Chajbar Paštúnchvá a v južnej pohraničnej provincii Balúčistán militantom operujúcim z Afganistanu. Tamojšia vláda hnutia Taliban akúkoľvek účasť Afgancov odmieta. Tieto obvinenia vyvolali medzi susednými krajinami ostré spory aj ozbrojený konflikt.
Pakistan v reakcii uskutočnil niekoľko smrtiacich náletov na afganskom území, ktorých cieľom boli podľa Islamabadu práve militanti. Vláda Talibanu a Organizácia Spojených národov (OSN) však uviedli, že pri posledných júnových pakistanských útokoch vo východnom Afganistane zahynuli desiatky civilistov.
Armáda potvrdila počet obetí vo vyhlásení v súvislosti s najnovším útokom v pohraničnej provincii Chajbar Paštúnchvá. Bezpečnostné zložky podľa armády zlikvidovali počas útoku v okrese Tank 12 militantov.
„Útočníci narazili vozidlom plným výbušnín do obvodového múru stanovišťa. Následná explózia vážne poškodila infraštruktúru celého objektu,“ dodáva sa vo vyhlásení. K útoku sa bezprostredne neprihlásila žiadna skupina, oblasť však dlhodobo sužuje narastajúca vlna násilia zo strany islamistickej militantnej skupiny Tehríke Tálibán Pákistán (TTP).
Pakistan už v minulosti pripísal nárast útokov v provincii Chajbar Paštúnchvá a v južnej pohraničnej provincii Balúčistán militantom operujúcim z Afganistanu. Tamojšia vláda hnutia Taliban akúkoľvek účasť Afgancov odmieta. Tieto obvinenia vyvolali medzi susednými krajinami ostré spory aj ozbrojený konflikt.
Pakistan v reakcii uskutočnil niekoľko smrtiacich náletov na afganskom území, ktorých cieľom boli podľa Islamabadu práve militanti. Vláda Talibanu a Organizácia Spojených národov (OSN) však uviedli, že pri posledných júnových pakistanských útokoch vo východnom Afganistane zahynuli desiatky civilistov.