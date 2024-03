Pri útoku v Pakistane zahynulo sedem vojakov

Islamabad 16. marca (TASR) - Pri útoku na stanovište pakistanských bezpečnostných síl v provincii Severný Vaziristan neďaleko hraníc s Afganistanom prišlo v sobotu o život sedem pakistanských vojakov a zároveň aj všetkých šesť útočníkov. Oznámila to tamojšia armáda, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Teroristi vrazili do stanovišťa vozidlom naloženým výbušninami. Po tom nasledovali viaceré samovražedné bombové útoky, ktoré zapríčinili zrútenie (časti) budovy," informovala armáda s tým, že bezprostredne po týchto útokoch prišlo o život päť vojakov.



Počas následnej prestrelky zahynuli ďalší dvaja, zároveň sa však ozbrojeným silám podarilo usmrtiť všetkých útočníkov.



Pakistan kedysi takmer denne sužovali bombové útoky, vláda preto v roku 2014 pristúpila k rozsiahlej vojenskej operácii zameranej na vyčistenie bývalých kmeňových oblastí od militantov. Militanti sa však do týchto regiónov údajne vracajú aj v dôsledku návratu hnutia Taliban k moci v susednom Afganistane.



Pakistanská odnož afganského Talibanu, a síce militantná organizácia Tehríke Tálibán Pákistán (TTP), pritom čoraz častejšie útočí na pakistanské bezpečnostné sily.



Islamabad v tejto súvislosti obviňuje afganskú vládu vedenú Talibanom z toho, že ukrýva bojovníkov TTP a umožňuje im následne beztrestne útočiť na území Pakistanu. Kábul obvinenia popiera.