Pri útoku v strednom Izraeli prišla o život 84-ročná žena

Jeruzalem 21. septembra (TASR) - Pri útoku v stredoizraelskom meste Cholon prišla v utorok o život 84-ročná žena. Podľa polície išlo zrejme o teroristický útok, z ktorého je podozrivý 28-ročný Palestínčan z Predjordánska. Informovali o tom agentúra AFP a denník The Jerusalem Post.



Podľa vyšetrovateľov útočník spôsobil seniorke vážne zranenie hlavy, na následky ktorého zomrela. Páchateľ z miesta činu ušiel a polícia po ňom spustila pátranie.



"Poznáme totožnosť podozrivého a v súčasnosti prebieha pátranie v blízkom i vzdialenejšom okolí zamerané na jeho vypátranie," vyhlásil v utorok večer šéf izraelskej polície Kobi Šabtaj. Podľa jeho slov išlo pravdepodobne o teroristický čin.



Páchateľ ženu napadol tupým predmetom predmetom, čo zachytil záznam z bezpečnostnej kamery. Podľa správ miestnych médií išlo o muža, ktorý sa zdržiaval v Izraeli legálne, pracoval tam ako stavebný robotník a nebol považovaný za nebezpečného.



K útoku na ženu došlo neďaleko staveniska v Cholone, ktorý sa nachádza v blízkosti Tel Avivu.



Polícia zverejnila fotografiu podozrivého muža a požiadala verejnosť o poskytnutie informácií, ktoré by mohli viesť k jeho dolapeniu. Vyšetrovanie vedie špeciálna policajná jednotka v spolupráci so spravodajskou službou Šin bet.



Zabitie 84-ročnej ženy odsúdil aj izraelský premiér Jair Lapid. "Ide o šokujúci útok, spáchaný odporným a zbabelým teroristom, ktorý zavraždil starú ženu, ktorá sa mu nedokázala ubrániť," vyhlásil.



Agentúra AFP pripomína, že k útoku došlo v období vyhroteného napätia medzi Izraelom a Palestínčanmi v oblasti Predjordánska.