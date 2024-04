Pri útoku v Tatársku zasiahli jednu z najväčších ruských rafinérii

Moskva 2. apríla (TASR) - Ukrajinské drony zasiahli pri utorkovom útoku v Tatársku v Rusku jednu z najväčších ruských ropných rafinérii. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Pri utorkových dronových útokoch boli zasiahnuté industriálne objekty pri mestách Jelabuga a Nižnekamsk, ktoré ležia asi 1200 kilometrov od Ukrajiny.



Ruské obranné systémy pre elektronický boj zachytili ukrajinský dron pri rafinérii Taneko v Nižnekamsku. Ten patrí ruskej spoločnosti Tatneft, ktorá je jednou z najväčších a najnovších rafinérii v Rusku. Ruská agentúra RIA Novosti uviedla, že v rafinérii vypukol požiar, ktorý bol v priebehu 20 minút uhasený. Výroba podľa RIA Novosti narušená nebola.



Zábery z miesta útoku naznačujú, že dron zasiahol hlavnú rafinérsku jednotku. Výrobná kapacita zasiahnutej rafinérie je 360.000 barelov za deň, čo je takmer 17 miliónov ton ročne, píše Reuters.



"Nie sú nijaké obete alebo vážne škody. Technologický proces nebol narušený," uviedol starosta Nižnekamsku Ramil Mullin. Išlo o jeden z viacerých útokov v Tatársku.



Dva drony tiež zasiahli ubytovacie zariadenie pre študentov a pracovníkov závodov v špeciálnej ekonomickej zóne Alabuga. Pri útoku utrpelo zranenia najmenej sedem ľudí.



Ukrajina sa väčšinou k útokom na území Ruska nehlási no ani ich nepopiera, píše agentúra AP. V prípade potvrdenia by išlo o útok, v rámci ktorého sa Ukrajine podarilo preniknúť zatiaľ najhlbšie na územie Ruska.



Agentúra Reuters s odvolaním sa nemenované ukrajinské spravodajské zdroje uviedla, že Ukrajina na rafinériu zaútočila v snahe znížiť príjmy Ruska z ropy.



Ukrajina v poslednom období napáda ruské rafinérie, čo má vplyv aj na ruský obchod s ropou. Takéto útoky, ktorých ciele sa často nachádzajú hlboko na území Ruska, však znepokojujú Spojené štáty v súvislosti s možnou eskaláciou konfliktu.



Spomínaný nemenovaný ukrajinský zdroj tiež uviedol, že drony ukrajinskej výroby zasiahli aj závod na výrobu dronov Šáhid dlhého dosahu. Rusko bezprostredne tieto informácie nekomentovalo.



Americký denník The Washington Post vlani priniesol informácie, že Rusko masovo vyrába drony, pričom otvorilo v zóne Alabuga novú továreň, pripomína Reuters.