Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 20. marec 2026Meniny má Meniny má Víťazoslav a Klaudius
< sekcia Zahraničie

Pri útoku zahynul hovorca Islamských revolučných gárd

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Teherán 20. marca (TASR) - Hovorca Zboru islamských revolučných gárd (IRGC) Alí Mohammad Nainí zomrel pri americko-izraelskom útoku. V piatok o tom IRGC informoval na svojom webe. TASR o tom píše s odvolaním na agentúry AFP a AP.

„Nainí sa stal mučeníkom po zbabelom teroristickom útoku, ktorý v skorých ranných hodinách spáchala americko-sionistická strana,“ uviedli gardy vo vyhlásení na svojej webovej stránke Sepah News.

Nainí ako hovorca IRGC krátko pred týmto oznámením vydal vyhlásenie, v ktorom odmietol tvrdenia izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, že Irán už nie je schopný vyrábať rakety. Zdôraznil, že Teherán je aj naďalej schopný ich vyrábať aj za vojnových podmienok.
