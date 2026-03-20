Pri útoku zahynul hovorca Islamských revolučných gárd
Autor TASR
Teherán 20. marca (TASR) - Hovorca Zboru islamských revolučných gárd (IRGC) Alí Mohammad Nainí zomrel pri americko-izraelskom útoku. V piatok o tom IRGC informoval na svojom webe. TASR o tom píše s odvolaním na agentúry AFP a AP.
„Nainí sa stal mučeníkom po zbabelom teroristickom útoku, ktorý v skorých ranných hodinách spáchala americko-sionistická strana,“ uviedli gardy vo vyhlásení na svojej webovej stránke Sepah News.
Nainí ako hovorca IRGC krátko pred týmto oznámením vydal vyhlásenie, v ktorom odmietol tvrdenia izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, že Irán už nie je schopný vyrábať rakety. Zdôraznil, že Teherán je aj naďalej schopný ich vyrábať aj za vojnových podmienok.
