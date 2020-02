Vlaková nehoda vo Švajčiarsku si vyžiadla 12 zranených

Ženeva 3. februára (TASR) - Dovedna 12 osôb utrpelo v pondelok ľahšie zranenia pri vlakovej nehode, ku ktorej došlo na stanici v meste Luzern v strednej časti Švajčiarska. Vlak sa prirútil do stanice, kde narazil do zarážadla. S odvolaním sa na vyhlásenie miestnej polície o tom informovala agentúra AFP.



Ani jeden pasažier sa pri incidente nezranil vážne. Dvanásť osôb s ľahšími zraneniami však podľa polície previezli do nemocnice.



Dosiaľ nie je zrejmé, prečo rušňovodič vlaku z Zürichu nespomalil, keď približne o 10.00 h SEČ vchádzal do stanice v Luzerne, ktoré bola jeho konečnou destináciou.



"Vlak išiel príliš rýchlo a nevedel zastaviť," povedal agentúre AFP hovorca miestnej polície Christian Bertschi. Dodal, že polícia už začala prípad vyšetrovať.