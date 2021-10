Pri vojenskej operácii v Jemene zahynulo vyše 150 šiitských povstalcov

Rijád 11. októbra (TASR) - Viac ako 150 šiitských povstalcov – húsíov – zahynulo pri vojenskej operácii pri jemenskom meste Marib, informovala v pondelok koalícia vedená Saudskou Arábiou. Kedy sa operácia konala, neuviedla.



Podľa agentúry AFP koalícia oznámila, že jej sily "zničili osem vojenských vozidiel" a viac ako "156 teroristických živlov".



Iránom podporovaní povstalci minulý mesiac obnovili boje o Marib, poslednú baštu jemenskej vlády. Boje si vyžiadali stovky mŕtvych na oboch stranách. Ovládnutie rovnomennej a na ropu bohatej provincie by posilnilo pozíciu húsíov pri mierových rokovaniach, konštatovala AFP.



Konflikt v Jemene vypukol v roku 2014, keď húsíovia obsadili metropolu Saná. Vojenská koalícia na čele so Saudskou Arábiou vstúpila do konfliktu na strane vládnych síl na jar 2015 a v lete 2016 zablokovala medzinárodné lety na letisko v Saná.



V konflikte zahynuli už desaťtisíce ľudí a milióny ďalších opustili svoje domovy.