Pri vstupe do Maďarska musí každý ísť do karantény

Budapešť 28. októbra (TASR) - Od stredy platia v Maďarsku sprísnené pravidlá epidemiologickej karantény, na základe ktorých občania vracajúci sa zo zahraničia musia absolvovať karanténu. Musia si tiež nainštalovať a aktivovať aplikáciu, ktorou polícia môže sledovať dodržiavanie karantény, informoval spravodajský server mfor.hu.



Príslušnú úpravu zákona zverejnili v utorok v štátnom vestníku, pričom do platnosti vstúpila v stredu. V zmysle nej na hraniciach už polícia neposudzuje každý prípad individuálne, ale automaticky nariadi každému úradnú karanténu v dĺžke, v akej to určuje aktuálne vládne nariadenie.



Ďalšími povinnosťami takejto osoby je nahlásiť polícii bydlisko, v ktorom absolvuje karanténu, od hraníc musí priamo odcestovať na toto miesto a na dvere obydlia je povinný vylepiť si červenú nálepku. Na nej je upozornenie, že v byte sa nachádza osoba pod epidemiologickým dozorom, že do bytu je zákaz vstupu a že osoba pod týmto dozorom nemôže opustiť priestory bytu. Nálepku je možné odstrániť iba na základe úradného nariadenia. V prípade porušenia tohto nariadenia bude páchateľ trestne stíhaný.



V nových pravidlách, ktoré parlament v rámci ochrany proti šíreniu nového druhu koronavírusu schválil v pondelok, zvýšili pokuty za nedodržanie domácej karantény z doterajších 50.000 forintov (137,3 eura) na trojnásobok. Jednej osobe za porušenie karantény môžu udeliť za jeden deň pokutu maximálne v súhrnnej výške 600.000 forintov (1647,6 eura).



Nákazu novým druhom koronavírusu potvrdili v Maďarsku za posledný deň u 2291 ľudí. V súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo ďalších 43 zväčša starších chronicky chorých osôb a v nemocniciach leží s uvedeným ochorením 3166 pacientov.