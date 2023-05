Pri vstupe do židovskej osady v Predjordánsku postrelili civilistu

Jeruzalem 30. mája (TASR) — Izraelskí vojaci pátrajú po osobách, ktoré v utorok v Predjordánsku pri vstupe do židovskej osady Hermeš smrteľne postrelili jedného izraelského civilistu.



Podľa miestnych úradov citovaných denníkom The Times of Israel (TOI) sa obeť, 32-ročný Meir Tamari, dostal pod paľbu z prechádzajúceho vozidla, keď išiel v aute po ceste neďaleko osady Hermeš ležiacej západne od mesta Džanín. Muž ešte pokračoval v jazde do osady, kde sa ho ujali zdravotníci. Utrpel však početné vážne strelné zranenia, ktorým podľahol po prevoze do nemocnice.



Izraelská armáda útočníkov neidentifikovala. K akcii sa medzičasom prihlásili Brigády mučeníkov al-Aksá, ozbrojené krídlo strany Fatah palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása, ktoré vo svojom vyhlásení uviedli, že za útokom v Hermeši stáli "naši vojaci".



O incidente v osade Hermeš bol informovaný minister obrany Joav Gallant, ktorý spolu s predstaviteľmi rezortu vyhodnocuje situáciu.



Ide o ďalší prípad vo vlne násilností, ktorá trvá už niekoľko mesiacov a najmä na severe západného brehu Jordánu si vyžiadala desiatky obetí.



Podľa bilancie agentúry AFP, zostavenej z oficiálnych zdrojov, bolo od začiatku roka pri násilnostiach súvisiacich s izraelsko-palestínskym konfliktom zabitých najmenej 155 Palestínčanov, 21 Izraelčanov a po jednom občanovi Ukrajiny a Talianska.



Tieto údaje zahŕňajú bojovníkov, ako aj civilistov a na izraelskej strane troch príslušníkov arabskej menšiny.