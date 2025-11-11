Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pri výbuchu auta pred súdom v Islamabade zahynulo najmenej 12 ľudí

Pakistanskí bezpečnostní pracovníci strážia miesto po výbuchu bomby v aute pred okresným súdom v pakistanskom Islamabade 11. novembra 2025. Pri explózii auta pred budovou jedného zo súdov v pakistanskom hlavnom meste Islamabad zahynulo v utorok podľa štátnych médií päť ľudí. Najmenej 13 ďalších výbuch zranil, niektorí sú v kritickom stave. Foto: TASR/AP

K výbuchu došlo neďaleko vchodu do islamabadského obvodného súdu, ktorý je zvyčajne preplnený veľkým množstvom účastníkov konaní.

Autor TASR
Islamabad 11. novembra (TASR) - Pri explózii auta pred budovou jedného zo súdov v pakistanskom hlavnom meste Islamabad zahynulo v utorok podľa štátnych médií 12 ľudí. Najmenej 27 ďalších výbuch zranil, niektorí sú v kritickom stave. Podľa ministra vnútra išlo o samovražedný útok. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP, AFP a Reuters.

„O 12.39 h (8.39 h SEČ) bol na súde Kačehri spáchaný samovražedný útok... doteraz zomrelo 12 ľudí a približne 27 je zranených,“ povedal novinárom na mieste incidentu minister vnútra Mošin Naqvi.

K výbuchu došlo neďaleko vchodu do islamabadského obvodného súdu, ktorý je zvyčajne preplnený veľkým množstvom účastníkov konaní.

K zodpovednosti za výbuch sa bezprostredne neprihlásila žiadna skupina. AP pripomína, že v Pakistane bývajú pomerne časté útoky rôznych militantných skupín vrátane miestnej odnože radikálneho hnutia Taliban.

Pakistanské bezpečnostné sily v utorok uviedli, že v noci zmarili pokus militantov o únos kadetov v armádnej škole. Na školu na severozápade krajiny sa zameral samovražedný útočník v aute a päť ďalších militantov pakistanského Talibanu.

V pondelok vybuchlo auto v susednej Indii v metropole Naí Dillí. Explózia pri svetelnej signalizácii pri jednom z vchodov do stanice metra, zahynulo 10 ľudí a zranenia utrpelo viacero ďalších osôb. Úrady incident vyšetrujú na základe protiteroristického zákona.
