Pri výbuchu bomby nastraženej v mikrobuse zomrel afganský novinár

Kábul 13. novembra (TASR) - Pri výbuchu, ktorý pravdepodobne spôsobila výbušnina nastražená v mikrobuse, prišiel v sobotu v Afganistane o život známy miestny novinár. Najmenej štyri ďalšie osoby boli zranené.



K výbuchu došlo v Kábule, keď sa vozidlo nachádzalo neďaleko kontrolného stanovišťa hnutia Taliban vo štvrti Dašt-e Barčí, kde žije prevažne šiitská komunita Hazarov, ktorí sú už roky terčom násilia zo strany Islamského štátu (IS).



Smrť novinára - Hamída Sejghaního, ktorý pracoval pre televíznu sieť Ariana, - potvrdilo vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti Twitter aj Afganské novinárske centrum i jeho manželka, ktorá je tiež novinárka.



Agentúra AFP pripomenula, že od návratu Talibanu k moci v polovici augusta boli v provincii Nangarhár na východe Afganistanu, ktorá je ohniskom aktivít IS, odpálené desiatky bômb. Hlavné mesto Kábul bolo však takéhoto rozsahu násilností do značnej miery ušetrené.



K výbuchu došlo deň po tom, čo najmenej troch ľudí zabila a 15 zranila bomba, ktorý vybuchla v mešite v provincii Nangarhár. K tomuto útoku sa zatiaľ nikto neprihlásil.



Podľa AFP atentáty tohto typu sú stelesnením mnohých výziev stojacich pred novým režimom Talibanu v Afganistane, ktorý je podľa varovania OSN i na pokraji najhoršej humanitárnej krízy v globálnom meradle.



Kancelária guvernéra provincie Nangarhár vo svojom sobotňajšom vyhlásení uviedla, že v súvislosti so spomínaným výbuchom v mešite boli zatknutí dvaja "páchatelia". Bližšie informácie úrad neoznámil, informovala AFP.