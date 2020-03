Pri výbuchu bomby počas futbalového zápasu zahynuli traja ľudia

Chóst 2. marca (TASR) - Najmenej traja ľudia zahynuli a ďalších 11 utrpelo v pondelok zranenia pri výbuchu nálože, ku ktorej došlo počas futbalového zápasu na východe Afganistanu. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na miestneho predstavitelia. Stalo sa tak v čase, keď predstavitelia radikálneho hnutia Taliban oznámili, že sa nezapoja do vnútroafganských mierových rozhovorov.



"Počas futbalového zápasu explodovala bomba, ktorá bola umiestnená na motocykli," povedal policajný šéf východoafganskej provincie Chóst.



Prezident tamojšej futbalovej federácie pre AFP uviedol, že traja mŕtvi boli bratia.



K útoku sa zatiaľ neprihlásila nijaká militantná skupina.



Predstavitelia Talibanu v sobotu podpísali so Spojenými štátmi dohodu o prímerí. V pondelok vyhlásili, že sa nezúčastnia na rokovaniach s afganskou vládou, kým nebude splnená jeho požiadavka na prepustenie približne 5000 väzňov. Hnutie zároveň plánuje obnoviť bojové operácie voči vládnym silám.



Afganský prezident Ašraf Ghaní v nedeľu pred novinármi vyhlásil, že prepustenie 5000 zajatých príslušníkov Talibanu pred rozhovormi, spomenuté v podpísanej dohode, nie je záväzkom ani prísľubom, aký by mohli dávať USA. Takýto krok podľa neho môže byť súčasťou vnútroafganských rokovaní a ich výsledkom, nie však podmienkou ich začatia.