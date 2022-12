Pri výbuchu bomby v Afganistane zahynulo sedem pracovníkov

Mazár-e Šaríf 6. decembra (TASR) - Najmenej sedem osôb prišlo v utorok o život pri výbuchu bomby nastraženej pri ceste na severe Afganistanu. Obeťami sú zamestnanci ropnej spoločnosti, ktorí cestovali autobusom do práce. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Výbušnina bola umiestnená vo vozíku na okraji cesty. Keď prišiel autobus, explodovala," uviedol v utorok policajný hovorca, podľa ktorého sa k zodpovednosti za útok zatiaľ nikto neprihlásil.



K explózii došlo v utorok ráno v najväčšom severoafganskom meste Mazár-e Šaríf. Šesť ľudí vyviazlo len so zraneniami.



Taliban tvrdí, že odkedy vlani v auguste v Afganistane prevzal moc, bezpečnosť v rámci celej krajiny sa značne zvýšila. Napriek tomu sa však v Afganistane odohralo viacero výbuchov bômb a útokov, pričom k mnohým z nich sa prihlásila miestna odnož Islamského štátu (IS).



Agentúra AFP pripomína, že začiatkom decembra zahynulo pri výbuchu v náboženskej škole ležiacej južne od Mazár-e Šarífu 19 ľudí a ďalších 24 utrpelo zranenia.