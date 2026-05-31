Pri výbuchu budovy v Mjanmarsku s výbušninami zahynuli desiatky ľudí
Autor TASR
Nepjito 31. mája (TASR) - V budove na severovýchode Mjanmarska došlo v nedeľu k výbuchu, pri ktorom zahynulo vyše 45 ľudí, uviedli miestni záchranári a nezávislé médiá. Budova údajne slúžila ako sklad výbušnín pre banské práce. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Pri výbuchu, ku ktorému došlo okolo poludnia v jednej z dedín okresu Namhkam, utrpelo zranenia približne 70 ďalších ľudí.
Spomínanú oblasť, ktorá leží 3 kilometre od hranice s Čínou, je kontroluje Palaungská národná oslobodzovacia armáda (TNLA) - etnická ozbrojená skupina bojujúca proti mjanmarskej ústrednej vláde.
Jeden zo záchranárov pre AP uviedol, že medzi obeťami bolo šesť detí. Ďalší záchranár, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, oznámil, že zranené osoby previezli do nemocnice. Výbuch tiež údajne poškodil vyše 100 obytných budov.
Čínska štátna televízia CCTV informovala, že výbuch si vyžiadal viacero obetí a zranených a vážne poškodil množstvo obytných domov, konkrétne údaje však nezverejnila. Podľa predbežného vyšetrovania k explózii došlo na mieste, kde bolo uskladnené veľké množstvo výbušnín, ktoré sa využívajú pri banskej činnosti, uviedla CCTV.
Vo vyhlásení zverejnenom na platforme Telegram TNLA uviedla, že trhavina gelignit bola v budove uskladnená na použitie pri prácach v baniach a kameňolomoch. Zároveň dodala, že príčiny výbuchu sa naďalej vyšetrujú.
Gelignit sa bežne používa v baníctve a pri odstreľovaní skál, no časom a pri nesprávnom skladovaní sa môže stať veľmi nestabilným, upozorňuje AP.
TNLA je členom povstaleckej Aliancie troch bratstiev a kontroluje oblasť Namhkam odvtedy, čo toto zoskupenie a jej spojenci koncom roka 2023 spustili veľkú ofenzívu proti armáde v severovýchodnom Mjanmarsku.
Členovia Aliancie a iné etnické ozbrojené skupiny už dlho bojujú za väčšiu autonómiu. TNLA podpísala prímerie s mjanmarskou armádou po rokovaniach sprostredkovaných Čínou v októbri minulého roka, no vzťahy medzi nimi zostávajú aj naďalej napäté.
