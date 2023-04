Pri výbuchu míny v Sýrii zahynulo sedem ľudí

Damask 9. apríla (TASR) - Sedem robotníkov pracujúcich s hľuzovkami zahynulo v nedeľu vo vojnou zmietanej Sýrii po tom, ako ich vozidlo narazilo na mínu. K výbuchu došlo v provincii Dajr az-Zaur na východe krajiny.



TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii.



Od začiatku tohto roka zahynulo v Sýrii pri výbuchoch mín celkovo 137 civilistov vrátane 30 detí.



Sýrski zberači hľuzoviek sú obzvlášť zraniteľní voči nášľapným mínam, ako aj útokom extrémistov z organizácie Islamský štát (IS), uviedlo SOHR vo svojej sobotňajšej správe.



Mnoho obyvateľov Sýrie, ktorú sužujú hospodárske ťažkosti, sa snaží zarobiť si na živobytie hľadaním cenenej hľuzovkovej pochúťky v púšti. Odľahlé oblasti sú však ohniskom militantov a často sú zamínované; hľadanie je preto veľmi nebezpečné.



Hľuzovka je huba, väčšina z jej druhov sa všeobecne považuje za kulinársku delikatesu.



Podľa SOHR, ktoré monitoruje situáciu v Sýrii od vypuknutia občianskej vojny v roku 2011, sa milície IS v uplynulých týždňoch zameriavajú na zberačov hľuzoviek - unášajú ich alebo vraždia.



Hoci IS utrpel v Sýrii vojenské a územné neúspechy, táto teroristická skupina je naďalej aktívna vo viacerých častiach krajiny, ako aj inde vo svete.