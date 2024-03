Pri výbuchu míny v Sýrii zomrelo 16 hľadačov hľuzoviek

Damask 16. marca (TASR) — Najmenej 16 zberačov hľuzoviek vrátane deviatich žien prišlo o život pri výbuchu nášľapnej míny, na ktorú nabehlo ich vozidlo na severe Sýrie východne od mesta Rakka. Šesť ďalších osôb utrpelo zranenia, niektorí vážne, informovala v sobotu agentúra DPA s odvolaním sa na Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii.



Od začiatku roka tak počet civilistov zabitých v Sýrii pri výbuchoch vojnovej munície stúpol na 74, vrátane 24 detí a 16 žien, uvádza SOHR.



Zberači hľuzoviek sa opakovane stávajú obeťami výbuchov mín a iných násilných činov v Sýrii, ktorou už vyše 13 rokov otriasa občianska vojna. Útočia na nich aj extrémisti z tzv. Islamského štátu (IS), ktorý kedysi kontroloval rozsiahle územia v Sýrii a Iraku je v niektorých častiach krajiny naďalej aktívny.



Mnoho ľudí v Sýrii, sužovanej aj ekonomickými problémami, sa snaží zarobiť si na živobytie hľadaním vysoko cenenej hľuzovky. Dostávajú sa pritom aj do odľahlých púštnych oblastí, ktoré sú útočiskom extrémistov a sú často zamínované.