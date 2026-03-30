Pondelok 30. marec 2026
Pri výbuchu na juhu Libanonu zahynuli dvaja príslušníci misie UNIFIL

Na snímke je portrét zosnulého najvyššieho vodcu Iránu ajatolláha Alího Chameneího (vľavo) a dym stúpajúci po izraelskom leteckom útoku v Dahiyeh, južnom predmestí Bejrútu v Libanone, v pondelok 30. marca 2026. Foto: TASR/AP

Pondelkový incident sa odohral neďaleko lokality Bani Hajján, kde explózia neznámeho pôvodu zničila auto OSN.

Autor TASR
Bejrút 30. marca (TASR) - Velenie Dočasných síl OSN v Libanone (UNIFIL) informovalo, že pri výbuchu na juhu krajiny zahynuli v pondelok dvaja príslušníci misie OSN. Ide o druhý smrteľný incident za posledných 24 hodín, informovala agentúra AFP.

Pondelkový incident sa odohral neďaleko lokality Bani Hajján, kde explózia neznámeho pôvodu zničila auto OSN. Tretí príslušník UNIFIL, ktorý bol v aute, utrpel vážne zranenia. Štvrtý člen posádky bol zranený ľahko. UNIFIL začala vyšetrovať okolnosti incidentu, doplnila AFP.

UNIFIL vo svojom vyhlásení vyzvali všetkých aktérov konfliktu v Libanone, aby dodržiavali svoje záväzky podľa medzinárodného práva a vždy zaistili bezpečnosť personálu a majetku OSN vrátane vyhýbania sa akýmkoľvek krokom, ktoré by mohli ohroziť príslušníkov mierových síl. Misia OSN upozornila, že úmyselné útoky na mierotvorcov sú závažným porušením medzinárodného humanitárneho práva a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1701 a môžu predstavovať vojnové zločiny.
