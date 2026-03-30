Pri výbuchu na juhu Libanonu zahynuli dvaja príslušníci misie UNIFIL
Pondelkový incident sa odohral neďaleko lokality Bani Hajján, kde explózia neznámeho pôvodu zničila auto OSN.
Autor TASR
Bejrút 30. marca (TASR) - Velenie Dočasných síl OSN v Libanone (UNIFIL) informovalo, že pri výbuchu na juhu krajiny zahynuli v pondelok dvaja príslušníci misie OSN. Ide o druhý smrteľný incident za posledných 24 hodín, informovala agentúra AFP.
Pondelkový incident sa odohral neďaleko lokality Bani Hajján, kde explózia neznámeho pôvodu zničila auto OSN. Tretí príslušník UNIFIL, ktorý bol v aute, utrpel vážne zranenia. Štvrtý člen posádky bol zranený ľahko. UNIFIL začala vyšetrovať okolnosti incidentu, doplnila AFP.
UNIFIL vo svojom vyhlásení vyzvali všetkých aktérov konfliktu v Libanone, aby dodržiavali svoje záväzky podľa medzinárodného práva a vždy zaistili bezpečnosť personálu a majetku OSN vrátane vyhýbania sa akýmkoľvek krokom, ktoré by mohli ohroziť príslušníkov mierových síl. Misia OSN upozornila, že úmyselné útoky na mierotvorcov sú závažným porušením medzinárodného humanitárneho práva a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1701 a môžu predstavovať vojnové zločiny.
