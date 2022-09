Na severe Burkiny Faso nastražili výbušninu, explózia zabila 35 ľudí

Ouagadougou 6. septembra (TASR) - Najmenej 35 civilistov zahynulo a ďalších 37 utrpelo zranenia na severe Burkiny Faso pri pondelkovej explózii nastraženej výbušniny. Vo vyhlásení to uviedla dočasná vláda krajiny. TASR informuje na základe utorkovej správy agentúry Reuters.



Jedno z vozidiel zásobovacieho konvoja, ktorý smeroval do hlavného mesta Ouagadougou, prešlo cez nastraženú výbušninu a následne explodovalo. Incident sa odohral medzi mestami Djibo a Bourzanga na severe krajiny, kde od roku 2015 islamistickí militanti útočia na dediny, políciu a vojenské základne.



"Eskorty miesto rýchlo zabezpečili a prijali opatrenia na pomoc obetiam," oznámila tamojšia vláda.



Moc v Burkine Faso prevzala v januári armáda a boj proti džihádizmu označila za svoju prioritu. Miestne džihádistické oddiely sú napojené na sieť al-Káida a skupinu Islamský štát. Pri ich útokoch od roku 2015 v Burkine Faso zahynuli tisíce ľudí.



Nórska rada pre utečencov (NRC) odhaduje, že kvôli útokom džihádistov opustil svoj domov každý desiaty obyvateľ Burkiny Faso. To spôsobilo aj vážnu potravinovú neistotu v krajine, keďže polia a dobytok ostali opustené.