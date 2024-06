Pri výbuchu na vojenskej základni v Izraeli sa zranilo deväť vojakov

Tel Aviv 5. júna (TASR) - Deväť izraelských vojakov sa zranilo pri utorkovom výbuchu munície na vojenskej základni, oznámila v stredu izraelská armáda s tým, že dvaja vojaci sú zranení ťažko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Na vojenskej základni na juhu Izraela došlo k výbuchu munície. Incident sa vyšetruje," uvádza sa vo vyhlásení armády.



Podľa izraelských médií sa explózia odohrala na vojenskej základni v Negevskej púšti.



Armáda ďalej vo vyhlásení tvrdí, že dvaja vojaci sú vážne zranení, ďalší dvaja stredne ťažko a piati utrpeli ľahké zranenia. Všetci boli prevezení do nemocníc na ošetrenie, informuje spravodajský web The Times of Israel.



Izraelská armáda od 7. októbra vedie vojnu v Pásme Gazy s cieľom zničiť palestínske militantné hnutie Hamas po jeho bezprecedentnom útoku na juh Izraela, ktorý si vyžiadal 1200 obetí. Pri izraelskej odvetnej ofenzíve v Pásme Gazy dosiaľ zahynulo viac ako 36.000 Palestínčanov.