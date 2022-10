Pri výbuchu nastraženej míny zahynuli v Mali dvaja vojaci misie OSN

Bamako 17. októbra (TASR) - Pri výbuchu bomby nastraženej pri ceste na severe Mali prišli v pondelok o život dvaja vojaci misie OSN. Ich štyria kolegovia boli ťažko zranení, informovala misia OSN v Mali (MINUSMA) na platforme Twitter. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Misia OSN spresnila, že k výbuchu improvizovaného výbušného zariadenia došlo v čase, keď hliadka OSN v okolí lokality Tessalite v regióne Kidal vyhľadávala a zneškodňovala nastražené míny.



Príslušníci mierových síl boli súčasťou čadského kontingentu MINUSMA, uviedol pod podmienkou zachovania anonymity predstaviteľ tábora misie v Kidale.



MINUSMA - integrovaná stabilizačná misia OSN v Mali - bola spustená v roku 2013 s cieľom pomôcť Mali - jednej z najchudobnejších krajín sveta - reagovať na útoky džihádistov.



MINUSMA je jednou z najväčších mierových operácií OSN. Podľa štatistiky k máju tohto roku v nej bolo nasadených postupne 17.612 vojakov, policajtov, civilistov a dobrovoľníkov.



Počas plnenia úloh misie prišlo o život 276 jej príslušníkov, čo je súčasne jedna z najvyšších bilancií obetí v histórii operácií "modrých prilieb". Takmer štvrtina z týchto úmrtí bola spôsobená práve improvizovanými výbušnými zariadeniami (IED).



Džihádistické povstanie vypuklo v Mali v roku 2012, a to na severe krajiny, odkiaľ sa postupne rozšírilo do centrálnych oblastí Mali i do susedného Nigeru a Burkiny Faso.