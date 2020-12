Pri výbuchu počas likvidácie míny v Karabachu zahynul ruský vojak

Baku/Jerevan 19. decembra (TASR) - Pri výbuchu počas likvidácie míny na území Náhorného Karabachu zomrel ruský vojak. Informovala o tom v piatok agentúra AP s odvolaním sa na ruské ministerstvo obrany.



Nemenovaný vojak zahynul ešte vo štvrtok pri prevoze do nemocnice na následky vážnych zranení, ktoré utrpel pri zneškodňovaní míny na ceste v blízkosti strategicky dôležitého mesta Šuša, uviedol rezort ruskej obrany.



Príslušník armády sa tak stal prvou obeťou z 2000 ruských vojakov, ktorých Moskva na základe dohody o ukončení bojov z 10. novembra odvelila na územie Náhorného Karabachu. Ostať by tam mali najmenej nasledujúcich päť rokov. Ich primárnou úlohou je dohliadať na prímerie uzatvorené medzi Arménskom a Azerbajdžanom, ktoré si na toto sporné územie robia nároky.



Boje v Náhornom Karabachu po niekoľkoročnej odmlke opäť prepukli 27. septembra a pokračovali do 9. novembra, keď sa uskutočnili kľúčové rokovania vedúce k prímeriu. Bojujúce strany sa vtedy dohodli aj na výmene väzňov a tiel mŕtvych. Jerevan tiež Baku odovzdal pod správu okresy Kalbadžar, Lačin a Agdam.



Počas ozbrojeného konfliktu medzi azerbajdžanskou armádou a arménskymi separatistami zomrelo približne 5600 ľudí, vrátane civilistov.