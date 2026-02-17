< sekcia Zahraničie
Pri výbuchu v budove vojenskej polície v Rusku zahynuli traja ľudia
Autor TASR
Moskva 17. februára (TASR) - V meste Sertolovo v ruskej Leningradskej oblasti sa v utorok zrútila časť sídla vojenskej polície, oznámil oblastný gubernátor Alexander Drozdenko. Príčinu kolapsu budovy vyšetrujú. Agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne telegramové kanály napísala, že v nej došlo k výbuchu, pri ktorom prišli o život traja ľudia. Informuje o tom TASR.
„Nariadil som bezpečnostným silám, aby pomáhali armáde pri odstraňovaní trosiek a záchrane obetí po zrútení budovy vojenskej polície na území vojenskej základne v Sertolove,“ napísal Drozdenko na platforme Telegram bez ďalších podrobností. Sertolovo je obec neďaleko Petrohradu, druhého najväčšieho mesta v Rusku.
Kanál Mash vo svojom príspevku na Telegrame informoval, že k explózii došlo v kancelárii vojenského veliteľa, pričom zahynuli najmenej traja ľudia a jedna osoba zostala nažive pod troskami. Tie budú odstraňovať pomocou ťažkej techniky.
Pri výbuchu sa podľa neoverenej fotografie zverejnenej miestnym spravodajským portálom 47news zrútili časti najmenej dvoch z celkovo troch poschodí. Naďalej však hrozí, že sa budova zrúti celá, upozornil kanál Mash.
AFP píše, že Rusko sa od začiatku invázie na Ukrajinu pred takmer štyrmi rokmi opakovane stáva cieľom sabotáží a útokov na vojenské základne a civilnú infraštruktúru.
