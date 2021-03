Pri výbuchu v bytovom dome na predmestí Moskvy zahynuli traja ľudia

Moskva 19. marca (TASR) - Životy troch ľudí a zranenia štyroch ďalších osôb si v piatok ráno vyžiadal výbuch v bytovom dome v moskovskej mestskej časti Chimki. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie.



K výbuchu došlo v jednom z bytov v deväťpodlažnom bytovom dome. Explózia a tlaková vlna zničili strop medzi poschodiami, vybili okná a poškodili balkóny vedľajších bytov.



Agentúra TASS uviedla, že príčinou výbuchu mohol byť únik plynu.



Podľa úradov o život prišli dvaja dospelí a jedno dieťa. Štyri osoby vrátane desaťročného dieťaťa previezli so zraneniami do nemocnice.



Obyvateľov bytového domu evakuovali a vo všetkých 36 bytoch odpojili plyn, uviedla agentúra Interfax. Moskovská radnica medzičasom informovala, že v piatok večer sa do svojich bytov budú môcť vrátiť obyvatelia troch z celkovo štyroch vchodov. Vicepremiér administratívy Moskovskej oblasti Jevgenij Chromušin oznámil, že dovtedy sa obnovia dodávky tepla, vody i elektriny.



Obyvatelia najviac zasiahnutého vchodu si budú môcť v sprievode záchranárov ísť do svojich bytov zobrať najnutnejšie veci.



Gubenátor moskovského regiónu Andrej Vorobiov predtým avizoval, že v bytovom dome bude v najbližších dňoch vykonaná bezpečnostná previerka a posúdi sa rozsah a charakter opráv. Vyslovil predpoklad, že najviac poškodená časť bytového domu bude úplne zrekonštruovaná do troch týždňov.



Spresnil, že obyvatelia daného vchodu nebudú môcť nasledujúce dva týždne bývať v bytoch od piateho do deviateho podlažia. Prisľúbil, že úrady im počas renovácie bezplatne poskytnú náhradné ubytovanie.