Pri výbuchu v domove dôchodcov v USA zahynuli najmenej dve osoby
Príčinou výbuchu v zariadení pre seniorov v okrese Bucks County severne od Filadelfie mohol byť podľa úradov únik plynu.
Autor TASR
Washington 24. decembra (TASR) - Najmenej dve osoby prišli v utorok o život pri výbuchu, ktorý zničil časť domova dôchodcov neďaleko mesta Filadelfia v americkom štáte Pensylvánia. Oznámil to guvernér Josh Shapiro s tým, že niekoľko ďalších ľudí je nezvestných. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Príčinou výbuchu v zariadení pre seniorov v okrese Bucks County severne od Filadelfie mohol byť podľa úradov únik plynu. Jeho zápach cítili hasiči, keď dorazili na miesto. Pri explózii došlo k zrúteniu časti prvého poschodia do suterénu, kde zostali pod troskami uväznení ľudia.
„V súčasnosti sú známe najmenej dve obete. Vieme, že niekoľko osôb je stále nezvestných,“ uviedol na tlačovej konferencii Shapiro. Podľa predbežného odhadu hasičov zostáva nezvestných asi päť ľudí. Počet zranených nebol bezprostredne známy.
V domove dôchodcov došlo podľa guvernéra Pensylvánie tento mesiac k zmene majiteľov. Zariadenie navštívili pred dvoma týždňami inšpektori, ktorí sa stretli s personálom, aby vypracovali plán úpravy štandardov.
