Pri výbuchu v Enerhodare bol vážne zranený Ruskom dosadený starosta

Kyjev 22. mája (TASR) - Starosta juhoukrajinského okupovaného mesta Enerhodar Andrij Ševčuk, ktorý bol do funkcie dosadený Ruskom, utrpel v nedeľu vážne zranenia pri výbuchu. Uviedol to Ukrajinou uznaný starosta Enerhodaru Dmytro Orlov a tiež ruské médiá. TASR prevzala správu od tlačovej agentúry Reuters.



Ševčuk sa po výbuchu nachádza na jednotke intenzívnej starostlivosti, napísali ruské médiá odvolávajúc sa na záchranné zložky.



"Máme potvrdené správy, že počas explózie bol zranený samozvaný šéf 'ľudovej správy' Ševčuk a členovia jeho ochranky," napísal Orlov v príspevku na sociálnej sieti Telegram.



Pri Enerhodare sa nachádza najväčšia európska jadrová elektráreň - Záporožská jadrová elektráreň. Kyjev upozorňoval na to, že ruská okupácia tejto elektrárne zvyšuje pravdepodobnosť jadrovej havárie.



Ukrajinská územná obrana v stredu na sociálnej sieti Facebook uviedla, že jej vojaci vyhodili v okupovanom juhoukrajinskom meste Melitopol v Záporožskej oblasti do vzduchu obrnený vlak, v ktorom sa nachádzali aj ruskí vojaci.