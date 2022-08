Pri výbuchu v mešite v Kábule zahynula vyše dvadsiatka ľudí

Kábul 18. augusta (TASR) - Najmenej 21 ľudí prišlo o život pri výbuchu, ktorý v stredu počas večerných modlitieb otriasol mešitou v afganskom hlavnom meste Kábul. Medzi obeťami sa nachádza aj jeden prominentný mulla. Ďalších 31 osôb utrpelo zranenia. Potvrdil to hovorca kábulskej polície Chálid Zadrán. TASR správu prevzala z denníka The Guardian a agentúry AFP.



Incident sa odohral v mešite Siddíkíja v kábulskej štvrti Chajr Chána. Miestne úrady informovali, že medzi zranenými sa nachádza aj niekoľko detí. Zároveň sa obávajú, že počet obetí a ranených by mohol ešte narásť.



K zodpovednosti za útok sa bezprostredne nikto neprihlásil, avšak podľa očitých svedkov išlo o dielo samovražedného atentátnika.



Hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid prisľúbil, že "páchatelia tohto činu budú postavení pred súd a potrestaní".



Taliban prevzal v Afganistane moc vlani v auguste. Útoky miestnej pobočky militantnej skupiny Islamský štát (IS) na príslušníkov Talibanu a civilné obyvateľstvo sa odvtedy zintenzívnili, približuje The Guardian.