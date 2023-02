Pri výbuchu v metalurgickej továrni v Ohio utrpelo zranenia 14 ľudí

Columbus 21. februára (TASR) - Najmenej 14 ľudí utrpelo zranenia pri výbuchu v metalurgickej továrni v americkom štáte Ohio. Explózia do okolia rozmetala trosky a roztavený kov, čo ľuďom spôsobilo popáleniny. V noci na utorok to uviedla agentúra Reuters, informuje TASR.



Príčiny výbuchu v zlievárni spoločnosti Schumann & Co v meste Bedford je predmetom vyšetrovania. Podľa miestnych hasičov museli 13 zranených hospitalizovať a jedného ošetrili na mieste. Najmenej jedna osoba je v kritickom stave.



Trosky a roztavený kov zasiahli aj susedné podniky a továrne, nespôsobili však vážnejšie škody.



Agentúra Reuters pripomína, že miesto výbuchu v Bedforde je len asi 110 kilometrov od obce East Palestine v Ohiu, kde sa začiatkom februára vykoľajil nákladný vlak prevážajúci jedovatý vinylchlorid. Tamojšie úrady preto museli na niekoľko dní okolie nehody evakuovať pre ohrozenie života toxickými výparmi.